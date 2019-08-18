ÜSKÜDAR'DA ÇÖKEN YOLDA ÇALIŞMALAR BAŞLADI
1 saat önce
Üsküdar'da yoğun yağış nedeniyle çöken yolda çalışmalar başladı.
Üsküdar Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 10:22 Kaynak: DHA
'da yoğun yağış nedeniyle çöken yolda çalışmalar başladı. Ekipler sokağı tahta sunta kapatıp, kum çuvallarıyla önlem aldı. Sokakta iş makinesi ile çalışmalarına devam ediyor. İstanbul
'da dün etkili olan sağanak yağış nedeniyle Bosna Bulvarı Göktürk
sokaktaki yol çöktü. Sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Sel suları nedeniyle kaldırım da aşınırken, yol kenarındaki elektrik direkleri yan yattı.
Yağış sonrası çalışma yapılan alandaki toprak kaydı. Belediye ekipleri bugün sokak üzerinde geniş çaplı bir çalışma başlattı. Sokak tahta suntalarla kapatılıp, yağış ihtimaline karşı kum çuvallarıyla önlem aldı. İş makileriyle çöken yerler dolduruldu. Yan yatan elektrik direği kaldırıldı. Sokak mıcır dökülerek doldurulduktan sonra beton dökülecek. Kaldırım çalışmasının ardından sokakta asfaltlama çalışması yapılacak.
- İstanbul
Ekrem İmamoğlu, Eminönü'nde incelemelerde bulundu, tatil eleştirilerine yanıt verdi Prof. Dr. Naci Görür: Deprem olursa en iyimser tabloda bile can kaybı 18 bin olur Bankalar arası para taşımacılığıyla 4 milyon euro çalan zanlılardan biri daha yakalandı İstanbul'daki sel felaketi sonrasında Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama