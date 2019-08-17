Üsküdar'da çöken yoldaki son durum havadan görüntülendi
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ÜSKÜDAR'da etkili olan yağış nedeniyle yolda çökme meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 05:03 Kaynak: DHA
ÜSKÜDAR'da etkili olan yağış nedeniyle yolda çökme meydana geldi. Çöken yoldaki son durum havadan görüntülendi. İstanbul
'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle Üsküdar
Bosna Bulvarı, Göktürk
sokaktaki yol çöktü. Sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Sel suları nedeniyle kaldırım da aşınırken, yol kenarındaki elektrik direkleri yan yattı.
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