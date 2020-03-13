Üsküdar'da cuma namazı öncesi Hz. Ali Camii'nde dezenfekte çalışması - Son Dakika

ÜSKÜDAR'da bulunan Hz. Ali Camii'nde cuma namazı öncesinde koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapıldı.

Üsküdar Belediyesi ekipleri sabah saatlerinde camiye geldi. Özel kıyafetler giyen ekipler caminin içinde ve çevresinde özel solüsyonlarla dezenfekte çalışması yaptı. Ekipler caminin içindeki her noktayı temizledi.