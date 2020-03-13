ÜSKÜDAR'DA CUMA NAMAZI ÖNCESİ HZ. ALİ CAMİİ'NDE DEZENFEKTE ÇALIŞMASI - Son Dakika
Son Dakika Güncel ÜSKÜDAR'DA CUMA NAMAZI ÖNCESİ HZ. ALİ CAMİİ'NDE DEZENFEKTE ÇALIŞMASI - Son Dakika

ÜSKÜDAR'DA CUMA NAMAZI ÖNCESİ HZ. ALİ CAMİİ'NDE DEZENFEKTE ÇALIŞMASI

6 saat önce

Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camii'nde cuma namazı öncesinde koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapıldı.

Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camii'nde cuma namazı öncesinde koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapıldı.

Üsküdar Belediyesi ekipleri sabah saatlerinde camiye geldi. Özel kıyafetler giyen ekipler caminin içinde ve çevresinde özel solüsyonlarla dezenfekte çalışması yaptı. Ekipler caminin içindeki her noktayı temizledi.

ÜSKÜDAR'DA CUMA NAMAZI ÖNCESİ HZ. ALİ CAMİİ'NDE DEZENFEKTE ÇALIŞMASI

Üsküdar Belediyesi, Üsküdar, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:39 Kaynak: DHA
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