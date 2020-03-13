Son Dakika › Güncel › ÜSKÜDAR'DA CUMA NAMAZI ÖNCESİ HZ. ALİ CAMİİ'NDE DEZENFEKTE ÇALIŞMASI - Son Dakika
ÜSKÜDAR'DA CUMA NAMAZI ÖNCESİ HZ. ALİ CAMİİ'NDE DEZENFEKTE ÇALIŞMASI
6 saat önce
Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camii'nde cuma namazı öncesinde koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:39 Kaynak: DHA
Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camii'nde cuma namazı öncesinde koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapıldı.
Üsküdar Belediyesi ekipleri sabah saatlerinde camiye geldi. Özel kıyafetler giyen ekipler caminin içinde ve çevresinde özel solüsyonlarla dezenfekte çalışması yaptı. Ekipler caminin içindeki her noktayı temizledi.
Son Dakika Evde kılınabilir uyarısına rağmen vatandaşlar cuma namazında camileri doldurdu Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cuma namazı sırasında termal kameralı önlem! Hamile, emziren, engelli ve 60 yaş üstü kamu çalışanlarına 12 gün idari izin verildi