ÜSKÜDAR'DA ÇUVALDA CESEDİ BULUNAN METİN ÜREYİL'İN EŞİ TANINMAZ HALDEYDİ TEŞHİS EDEMEDİM

ATAŞEHİR'de sahibi olduğu iş yerinden kimliği belirsiz kişiler tarafından otomobile bindirilerek götürülen 36 yaşındaki Metin Üreyil'in cesedi öldürülmüş olarak çuval içinde bulundu. Metin Üreyil'in cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. Metin Üreyil'in eşi Sinem Üreyil, Siyah bir araçla kapının önünden alınıyor. Ondan sonra sırra kadem basıyor. Eşim depoda bir çuvalın içinde ölü bulunuyor. Eşimin üzerindeki silahla, eşimin kafasına sıkıp, darbediyorlar. Eşim tanınmaz haldeydi, ben onu teşhis edemedim, onu sakallarından tanıdım. Benim üç tane çocuğum yetim kaldı dedi.

Ataşehir'de sahibi olduğu iş yerinden kimliği belirsiz kişiler tarafından otomobile bindirilerek götürülen 36 yaşındaki Metin Üreyil'in cesedi Üsküdar'da bir iş yerinde çuvala konulmuş halde bulunmuştu. Öldürülen Üreyil, iddiaya göre darbedilmiş ve işkence görmüştü. Metin Üreyil'in cenaze töreni öğle vaktinde Ataşehir'de bulunan Selman-ı Farisi Camii'nde gerçekleştirildi. Kılınan cenaze namazı sonrasında Metin Üreyil'in cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedildi. Metin Üreyil'in ailesi, cenaze töreninde konuştu.

SAKALLARINDAN TANIDIM

Metin Üreyil'in eşi Sinem Üreyil, Eşim saat 13.47'de benim yanımdaydı. Mehmet Ali İpek'i aradı. Hatta ben görüntülü arama uygulaması üzerinden aradım. Ondan sonra Metin dedi ki, Abi dedi parayı verecek misin 'Evet vereceğim. Akşam gel abi buluşalım' dediler. Ondan sonra telefonu kapanıyor. Bir tane siyah bir araçla kapının önünden Metin alınıyor. Ondan sonra sırra kadem basıyor. Arabada üç kişi varlar. Mehmet Ali İpek de içeride. Eşimi saat 04.00'te öldürüyorlar kafasına silah sıkıp. Saat 04.00'ten sonra da artık hiçbir şekilde haber alınmıyor. Üç gün sonra 60 saatin sonunda polisler ulaşıyor. Eşim depoda bir çuvalın içinde ölü bulunuyor. Sonra bize haber geliyor. Eşim 5 gün önce ölmüş. Kocamın bunlardan 40 bin dolar alacağı vardı. Bu 40 bin dolar babasının parasıydı. Benim eşim kendi parası için bile gitmedi. Eşimin üzerindeki silahla benim eşimin kafasına sıkıp darbediyorlar. Elini kolunu bağladıklarını söylüyorlar ama o kadarını bilmiyorum. Ama eşim tanınmaz haldeydi ben onu teşhis edemedim. Ben onu sakallarından tanıdım. Onların evlatları da yansın. Onlar da benim gibi otopsi kapısında kocalarını beklesinler. Benim üç tane çocuğum yetim kaldı. Benim çocuklarım babalarını istiyor, eşimin hiçbir suçu yoktu. Onlarla bir kavgası husumeti bile yoktu. Gayet iyi bir şekilde aradı. 'Gel görüşelim' dedi. Adam alıp götürdü kocamı. Bilerek yaptılar bunu. Mehmet Ali İpek'in 40 bin dolarlık senedi bende var, bunu adli mercilere verdim. Hiçbir şekilde peşini bırakmayacağım. Arabayı kullanarak yardım istedi eşim İfadelerini kullandı.

BANA ANA DİYORDUN SEN BENİM OĞLUMU ÖLDÜRDÜNAnne Hürriyet Üreyil, Oğlumu öldürdü. Ocağını söndürdü. Evimde ekmeğimi yedi, gitti orada da oğlumu öldürdü. Sen oğluma nasıl kıydın Aynısı da sana gelsin. Benim ciğerim yandı. Benim oğluma sen işkence çektirirken bana hiç acımadın mı Üç tane kızına acısaydın. Hani sen bana ana diyordun sen benim oğlumu öldürdün. Para senin olsaydı sen oğlumu bıraksaydın. Yaralı bıraksaydın, öldürmeseydin dedi.

ÜÇ TANE KIZI VARDIBaba Haydar Üreyil, Beni öldüremediler oğlumu öldürdüler. Benim oğlumu en az 10 kişi öldürdü. Benim oğluma oyun oynadılar. Oğlumun düşmanlarını tanıyorum. Benim oğlumla ortak iş yaptılar, parasını vermeyip canını aldılar. Üç tane kızı vardı. İki yaşında, üç yaşında kızları vardı. şeklinde konuştu. ÖMÜR BOYU MÜEBBET CEZASI ALSALAR DA İÇİMİZ SOĞUMAYACAK

Üreyil'in kız kardeşi Seda Üreyil ise, 40 bin dolar alacağı vardı. 27 Mayıs Cumartesi günü 14.20'den itibaren telefonla ulaşamadık. Endişelendik. Mehmet Ali İpek'i aradık. O parayı iki hafta öncesinden verdiğini Metin'i görmediğini söyledi. Asayiş Şube tarafından alınan ifadelerde kendisinin Metin'le görüştüğü belirlendi. Abime işkence çektirdi. Ondan sonra çuvala koyup, kendi apartmanının altındaki bodruma sakladı. Abimizin kanı yerde kalmayacak. Ömür boyu müebbet cezası alsalar da içimiz soğumayacak. Onların da canları yansın dedi.