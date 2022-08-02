TARTIŞTIĞI OTOPARK ÇALIŞANLARINA KURŞUN YAĞDIRDI: 2 YARALI - Son Dakika
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TARTIŞTIĞI OTOPARK ÇALIŞANLARINA KURŞUN YAĞDIRDI: 2 YARALI

02.08.2022 02:21
TARTIŞTIĞI OTOPARK ÇALIŞANLARINA KURŞUN YAĞDIRDI: 2 YARALI

ÜSKÜDAR'da daha önce tartıştığı otopark çalışanları ile konuşmaya giden bir kişi, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kişiyi vurarak kayıplara karıştı.

ÜSKÜDAR'da daha önce tartıştığı otopark çalışanları ile konuşmaya giden bir kişi, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kişiyi vurarak kayıplara karıştı. Polis, kimliği belirlenemeyen saldırganı yakalamak için çalışma başlatırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, saat 22.40 sıralarında Selami Ali Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan otoparkta meydana geldi. İddiaya göre aynı cadde üzerinde esnaf olduğu belirtilen ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, daha önce tartıştığı otoparka geldi. Otoparkta çalışanlarla bir süre konuşan ve tekrar tartışmaya başlayan saldırgan, 2 otopark çalışanını silahla vurarak yaraladı.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIRSaldırının ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet K.'nın sağlık durumunun ciddi olduğu, İlhan İ.'nin ise hafif yaralı olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından, 2 kişiyi yaralayan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

- İstanbul
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Kaynak: DHA

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Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: TARTIŞTIĞI OTOPARK ÇALIŞANLARINA KURŞUN YAĞDIRDI: 2 YARALI - Son Dakika
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