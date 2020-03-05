Üsküdar'da dehşet; Boşanma aşamasında olduğu kadını bıçakladı - Son Dakika
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Üsküdar'da dehşet; Boşanma aşamasında olduğu kadını bıçakladı

6 saat önce

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR / Üsküdar'da 16 yıllık evli Melisa K. eşi tarafından darp edilip, yüzünden ve boğazından bıçaklandı.

Üsküdar'da dehşet; Boşanma aşamasında olduğu kadını bıçakladı, System.String[]

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ Üsküdar'da 16 yıllık evli Melisa K. eşi tarafından darp edilip, yüzünden ve boğazından bıçaklandı. Uzaklaştırma kararı bulunan Harun K. polis ekipleri tarafından yakalandı. Tedavi altına alınan Melisa K., "Barışmak istemiyordum. Boğazımı kesecekti. Ben de bir Emine Bulut gibi 3. sayfa haberi olup sonra unutulup gidecektim." dedi.

Olay sabah saatlerinde Üsküdar meydanda bulunan Üsküdar- Çekmeköy metro girişinde meydana geldi. Melisa K. metrodan çıktığı sırada boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi Harun K. tarafından önü kesildi. 34 yaşındaki kadını darp eden Harun K. elindeki bıçakla yüzünden ve boğazından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri eşini yaralayan Harun K.'yı yakaladı. Yüzüne ve boynuna dikiş atılan kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

BOŞANMA AŞAMASINDAYDIK, UZAKLAŞTIRMA KARARI VARDI

Hastanedeki ilk müdahalesinin ardından şoka girdiğini söyleyen Melisa K. o anları anlattı:

Melisa K., "Barışmak istemiyordum. Boğazımı kesecekti. Ben de bir Emine Bulut gibi 3. sayfa haberi olup sonra unutulup gidecektim. Darp etti, boğazıma bıçak dayadı. Başımı çevirince yüzümden yaralandım. Dikiş atıldı. Uzaklaştırma kararı vardı. Boşanma aşamasındaydık. Şoka girdim. Vatandaşlar bana yardım etti. 16 yıllık evliyim. 15 yaşında kızım var. Sürekli tehdit ediyordu. Sonunda öldürüyordu beni. Adalet istiyorum" diye konuştu

YAKINLARI İSYAN ETTİ

Yaralı kadının ablası ve annesi yaşanan olaya isyan etti. Ablası "Adalet istiyorum. Kadınları korusunlar. Katilleri bırakmasınlar. Kapıdan girip bacadan çıkmasın. Savcılara sesleniyorum. Emine Bulut gibi bütün kadınlar ölmesin" dedi.

YAKALANDI

Eşini yaraladıktan sonra yakalanan Harun K. polis merkezine götürüldü. Harun K. eşinizi neden bıçakladınız sorusuna "Allah polisimize yardımcı olsun" diye cevap verdi. Birçok suçtan kaydı olduğu öğrenilen Harun K.'nın sorgusu devam ediyor.


Üsküdar, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:00 Kaynak: DHA
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