Polise yaptığı artistlik taksiciye pahalıya patladı - Son Dakika
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Polise yaptığı artistlik taksiciye pahalıya patladı

Son Güncelleme: 12.08.2023 13:48

İstanbul Üsküdar'da denetime takılan bir taksi şoförü polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Ceza yazılan taksi şoförü polis ekiplerine sinirlenerek aracına bindi ve emniyet kemeri takmadan patinaj çekerek denetim alanından ayrıldı. Motosikletli ekipler tarafından yakalanan taksiciye bir ceza da emniyet kemeri takmadığı için yazıldı.

Üsküdar'da denetim sırasında ceza yazılan taksi şoförü, duruma sinirlenerek aracına bindi. Emniyet kemeri takmadan patinaj çekerek kontrol noktasından uzaklaşan taksi şoförünü, motosikletli ekipler yakaladı. Ekipler taksi şoförüne kemer takmadığı için de ceza kesti.

ÖNCELİK YAYALARIN

Üsküdar'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, öncelik hakkı bulunan yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik drone ile denetim yaptı. Uygulama sırasında mevzuata aykırı olarak araç kullanan ve yayalara öncelik vermediği tespit edilen araç sürücülerine ceza kesildi.

Polis ekiplerine yaptığı şov yapan taksiciye iki kez ceza yazıldı

TAKSİ ŞOFÖRÜNE İKİ KEZ CEZA YAZILDI

Denetime takılan bir taksi şoförü ise polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Ceza yazılan taksi şoförü polis ekiplerine sinirlenerek aracına bindi ve emniyet kemeri takmadan patinaj çekerek denetim alanından ayrıldı. Motosikletli ekipler tarafından yakalanan taksiciye uyarılardan sonra toplamda 2 bin 353 lira cezai işlem uygulandı.

Polis ekiplerine yaptığı şov yapan taksiciye iki kez ceza yazıldı

"BEN 2 BİN LİRAYI 4 GÜNDE KAZANIYORUM"

Denetimde ceza kesilen taksi şoförü, "Kemerimi ehliyetimi alırken çıkarttım. Ben polis arkadaşları görmedim. Ben 2 bin lirayı 4 günde kazanıyorum. Moralim bozuldu. Yaptığımız iş zaten stresli, Kemerim takılıydı. Bu haber yayınlanacak mı? Hangi kanalda çıkacak. Söyleyin de izleyeyim bari. Akşam haberleri mi? Yazlıklar olsun 1 haftalık kazancım 2 tane cezaya gitti" dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (4)
  • ahmey bulut: Pijamalarla cıkmıs taksicilik yapıyor çalışansın bide müşterilere hizmet ediyorsun onlar veriyor senin paranı bu taksiciler kendilerini patron sanıyor cidden bunları henpsi en az lise mezunu olmalı herşeye lise mezunu şartı konuluyor bunada konulmalı cok acil Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Hakan Caf: Artistlik yaparken düşünecektin... Cevap Yaz 15 0 Yayından Kaldır
  • Ahmet Bey: Trafik polisi olsam eksiklik gördüğüm motorlara dolmuşlara taksilere özellikle abart egzoz Lara acımam pireyi deve yaparım basarım cezayı hayır duası alır akşam da eve gider kendimle gurur duyar rahat rahat uyurum Cevap Yaz 17 0 Yayından Kaldır
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Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polise yaptığı artistlik taksiciye pahalıya patladı - Son Dakika


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