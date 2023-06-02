Üsküdar'da denizde can pazarı: Piknik örtüsü ile kurtarmaya çalıştılar - Son Dakika
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Üsküdar'da denizde can pazarı: Piknik örtüsü ile kurtarmaya çalıştılar

02.06.2023 16:57

Üsküdar'da yüzmek için denize giren bir çocuk boğulma tehlikesi yaşadı.

İstanbul Üsküdar'da dün korku dolu anlar yaşandı. Beylerbeyi Sahili'nde dün serinlemek için denize giren bir çocuk kısa süre sonra suda çırpınmaya başladı. Çocuğun çırpındığını gören vatandaşlar 112 sağlık ekibine ihbarda bulunurken bazı vatandaşlar ise denize atlayarak çocuğu kurtarmaya çalıştı.

PİKNİK ÖRTÜSÜ İLE KURTARMAYA ÇALIŞTILAR

Denize giren bir vatandaş çocuğu karaya çıkartmakta zor anlar yaşarken diğer vatandaşlar ise piknik örtüsü sarkıtarak yardım etmeye çalıştı. Daha sonra olay yerine gelen Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri çocuğu denizden çıkartarak bota aldılar.

SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

İlk müdahalenin yapıldığı çocuk hastaneye kaldırılırken vatandaşların, "yaşıyor, yaşıyor" demesi dikkat çekti. Denizde yaşanan can pazarı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
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Üsküdar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Üsküdar'da denizde can pazarı: Piknik örtüsü ile kurtarmaya çalıştılar - Son Dakika


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