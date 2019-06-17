Son Dakika Haberleri: Üsküdar'da denizde ceset bulundu
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Üsküdar'da denizde ceset bulundu

1 saat önce

ÜSKÜDAR'da denizde erkeğe ait ceset bulundu.

Üsküdar'da denizde ceset bulundu, System.String[]


ÜSKÜDAR'da denizde erkeğe ait ceset bulundu. Üsküdar sahilinde öğle saatlerinde tekneyle gezintiye çıkan vatandaşlar denizde hareketsiz duran bir kişiyi fark etti. Teknedekiler durumu polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti ekipleri ve Deniz Polisleri sevk edildi. Kıyı Emniyeti'ne bağlı ekipler, yapılan aramalar sonucunda denizdeki cesede ulaştı. Ceset, ekipler tarafından Üsküdar Harem'deki Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kılavuzluk İstasyonu'na getirildi. Yapılan incelemelerde cesedin üzerinden Abdullah Eraydın'a ait kimlik çıktı. İstanbul'da üniversite öğrencisi olan Eraydın'ın yaklaşık 1 ay önce Kadıköy'den bindiği vapurdan atladığı öğrenilirken, polis Eraydın'ın Sakarya'daki ailesine ulaşarak kimlik tespiti yapması için İstanbul'a çağırdı. Ceset, yapılan incelemelerin ardından adli tıp kurumuna gönderildi.

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 06:57 Kaynak: DHA
Üsküdar, Güncel
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