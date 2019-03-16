Son Dakika Haberleri: Üsküdar'da Denizde Erkek Cesedi Bulundu

Üsküdar'da Denizde Erkek Cesedi Bulundu

20 dakika önce

Üsküdar Sahili'nde gece saatlerinde denizden yetişkin bir erkeğe ait olduğu öğrenilen ceset çıkarıldı.

Üsküdar'da Denizde Erkek Cesedi Bulundu, System.String[]


Üsküdar Sahili'nde gece saatlerinde denizden yetişkin bir erkeğe ait olduğu öğrenilen ceset çıkarıldı. Üsküdar Sahili'nde gece saatlerinde yürüyüş yapan bir grup genç, denizin kıyıya yakın noktasında, su yüzeyinde hareketsiz bir şekilde yatan insan bedenini görmeleri üzerine durumu polise bildirdi. İhbarın ardından söz konusu yere gelen asayiş ekipleri ile deniz polisinin yaptığı ilk incelemelerde denizde fark edilen insan bedeninin yetişkin bir erkeğe ait ceset olduğunu belirlendi. Kayalıkların arasında, kör noktada bulunan ceset dalgıçların da yardımıyla kıyıya çıkarıldı. Ceset üzerinde herhangi bir kimlik bilgisine rastlanılmadığı öğrenildi.

Görüntü dökümü:

---------------

Cesedi çıkarma çalışmaları

Genel ve detaylar - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 05:45 Kaynak: DHA

Üsküdar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Risk Merkezi Raporu Bugün Saat 18.30'da e-Devlet Üzerinden Verilmeye Başlanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Mitinginde Oylama Yaptı: İşte Demokrasi Bu Erdoğan: Yeni Zelanda'da 3 Türk Yaralandı, Biri ile Telefonda Görüştüm Erdoğan, 49 Kişinin Katledildiği Saldırı Sonrası Yeni Zelanda Devlet Başkanı ile Görüştü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 06:05:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üsküdar'da Denizde Erkek Cesedi Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]