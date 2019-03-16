Üsküdar'da Denizde Erkek Cesedi Bulundu
32 dakika önce
ÜSKÜDAR Sahili'nde gece saatlerinde denizden yetişkin bir erkeğe ait olduğu öğrenilen ceset çıkarıldı.
ÜSKÜDAR Sahili'nde gece saatlerinde denizden yetişkin bir erkeğe ait olduğu öğrenilen ceset çıkarıldı. Üsküdar
Sahili'nde gece saatlerinde yürüyüş yapan bir grup genç, denizin kıyıya yakın noktasında, su yüzeyinde hareketsiz bir şekilde yatan insan bedenini görmeleri üzerine durumu polise bildirdi. İhbarın ardından söz konusu yere gelen asayiş ekipleri ile deniz polisinin yaptığı ilk incelemelerde denizde fark edilen insan bedeninin yetişkin bir erkeğe ait ceset olduğunu belirlendi. Kayalıkların arasında, kör noktada bulunan ceset dalgıçların da yardımıyla kıyıya çıkarıldı. Ceset üzerinde herhangi bir kimlik bilgisine rastlanılmadığı öğrenildi. - İstanbul
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 08:43 Kaynak: DHA
Üsküdar'da Denizde Erkek Cesedi Bulundu
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Güçleri Yetiyorsa Buyursun Gelsinler
49 Kişiyi Öldüren Teröristin Mahkemede Yaptığı Hareket Dikkat Çekti
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'den Kritik Karar: Silah Edinme Yasalarımız Değişecek