Üsküdar'da denizde kaybolan gencin annesi yetkililere seslendi: Çocuğumu bulalım artık, ölüsü, canlısını - Son Dakika
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Üsküdar'da denizde kaybolan gencin annesi yetkililere seslendi: Çocuğumu bulalım artık, ölüsü, canlısını

08.05.2022 00:16

Üsküdar Beylerbeyi sahilinde 4 Mayıs'ta fotoğraf çektirmek isterken dengesini yitirerek denize düşen 21 yaşındaki Erdem Çağlar'ın annesi yetkililere seslendi. Anne Neşe Özbey, "Ciğerim yanıyor, nefes alamıyorum. Ne olur bana birileri yardım etsin, çocuğumu bulalım artık, ölüsü, canlısını" dedi.

Anne Özbey, Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü gece 05.30'da yaşanan olayda, oğlunun arkadaşlarıyla sahilde oturduğunu, fotoğraf çektirmek için duvarın üstüne çıktığı sırada denize düştüğünü söyledi. Arkadaşlarının oğlunu kurtarmaya çalıştığını anlatan Özbey, "Gözlerinde lens vardı. Muhtemelen tuzlu su lensini çıkarttı, göremedi. Sopa uzatmışlar ama hiçbir şey görememiş. Akıntıya kapılmış gitmiş." dedi.

"CİĞERİM YANIYOR, NEFES ALAMIYORUM"

Neşe Özbey, arama çalışmalarına ilişkin şöyle konuştu: "Arama çalışmaları devam ediyor ama ben daha çok yoğunlaşmasını istiyorum. Kimin elinden ne geliyorsa bir şey yapalım çünkü benim çocuğum üç gündür yok. Bugün dördüncü gün olacak sabah 05.00'te. Ciğerim yanıyor, nefes alamıyorum. Ne olur bana birileri yardım etsin, çocuğumu bulalım artık, ölüsü, canlısı... Belki çok iyi yapılıyordur ama anne yüreği işte, bana az geliyor. Daha çok şeylerin yapılmasını istiyorum. Ben gidip arayamıyorum. Orman olsa çıkayım arayayım, her yere salayım akrabalarımı ama denizin içinde nereye koyayım insanları.

Üsküdar'da denizde kaybolan gencin annesi, oğlunun bulunmasını istiyor

"BİZİM ÇEVREMİZ YOK, YARDIM EDECEK KİMSEMİZ YOK"

Oğlunun bulunması için yetkililere seslenen Özbey, "Bizim çok çevremiz yok, yardım edecek kimsemiz de yok. Eğer kim varsa büyük, başta, bize nasıl yardım edebiliyorlarsa etsinler lütfen." ifadelerini kullandı.

4 MAYIS'TAN BERİ HABER ALINAMIYOR

Erdem Çağlar, 4 Mayıs'ta iki arkadaşıyla Beylerbeyi sahiline gitmiş, fotoğraf çektirirken dengesini kaybederek denize düşmüştü. Sudan çıkamayan Çağlar, bir süre sonra gözden kaybolmuştu. Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, Çağlar'ı denizde arama çalışmaları başlatılmıştı. Arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Üsküdar'da denizde kaybolan gencin annesi, oğlunun bulunmasını istiyor
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Ramazan Bayramı, Beylerbeyi, Mayıs, su, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Üsküdar'da denizde kaybolan gencin annesi yetkililere seslendi: Çocuğumu bulalım artık, ölüsü, canlısını - Son Dakika


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