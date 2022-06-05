Üsküdar'da denizde ve karada çevre temizliği - Son Dakika
Üye Girişi

Üsküdar'da denizde ve karada çevre temizliği

05.06.2022 13:55

- Üsküdar'da denizde ve karada çevre temizliği Üsküdar'da Dünya Çevre Günü'nde denizde ve karada çevre temizliği Başkan Hilmi Türkmen: "Çocuklarımıza sağlıklı bir deniz bırakmak istiyorsak lütfen temiz tutalım" Üsküdar'da, Dünya Çevre Günü çerçevesinde dalgıçlar tarafından boğazın sularında...

- Üsküdar'da denizde ve karada çevre temizliği

Üsküdar'da Dünya Çevre Günü'nde denizde ve karada çevre temizliği

Başkan Hilmi Türkmen: "Çocuklarımıza sağlıklı bir deniz bırakmak istiyorsak lütfen temiz tutalım"

İSTANBUL - Üsküdar'da, Dünya Çevre Günü çerçevesinde dalgıçlar tarafından boğazın sularında deniz dibi temizliği yapmasıyla başlayan etkinlikler, yüzme, boat show ve kano gösterisiyle devam etti. Denizin dibinden çıkarılan atıklar kıyıda sergilendi.

5 Haziran Dünya Çevre Günü çerçevesinde Üsküdar Belediyesi tarafından hem karada hem de deniz üzerinde çok sayıda etkinlik düzenlendi. Üsküdar Kuzguncuk Sahil'de denizin dibine dalan dalgıçlar, topladıkları atıkları kıyıya çıkardı. Denizdeki etkinlikler yüzme, boat show, kano gösterisi ile sürerken, denizin dibinden çıkarılan atıklar kıyıda sergilendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'de katılım sağladı.

Öğrenciler çevre kirliliğine sergiyle dikkat çekti

Etkinlik alanında öğrenciler tarafından hazırlanan ve kullanılmış bitkisel atık yağların çevreye verdiği zararların anlatıldığı 'Geri Dönüşüm Şehri' sergisi dikkat çekti. Öte yandan Deniz kirliliği farkındalığını arttırmak için oluşturulan 'Atık Tezgahı' sergisi, atık kumaşlardan hazırlanan dikiş atölyesi ve sergisi, 'Küresel Isınma ve İklim Değişikliği' sergisi de vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

"Tek çaremiz kirletmemek"

Etkinliğe katılım sağlayan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Bugün Dünya Çevre Günü. Denizlerden çıkan atıkları gördüğümüzde söyleyecek çok bir sözümüz olmadığını görüyorum. Eğer bu manzaraları görmek istemiyorsak, denizimizin yok olduğunu görmek istemiyorsak tek çaremiz kirletmemek. Temiz tuttuktan sonra iş kolay. Eğer çevre konusundaki bu sorumsuzluk böyle devam ederse 20 yıla kadar bütün denizlerimiz ölü deniz haline gelecek. Dolayısıyla ne balık tutabilecek ne de deniz sporları yapabileceğiz. Çocuklarımıza sağlıklı bir deniz bırakmak istiyorsak lütfen temiz tutalım" diye konuştu.

Üsküdar'da denizde ve karada çevre temizliği
Üsküdar'da denizde ve karada çevre temizliği
Üsküdar'da denizde ve karada çevre temizliği
Üsküdar'da denizde ve karada çevre temizliği

YORUMLAR
500
Üsküdar'ın simge yapıları, NFT esere dönüştü Üsküdar'ın simge yapıları, NFT esere dönüştü
Kaynak: İHA

Dünya Çevre Günü, Hilmi Türkmen, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üsküdar'da denizde ve karada çevre temizliği - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:18 14 yaşındaki Elif, LGS sınavına doktor odasında girdi!
13:16 LGS sınavı sona erdi! Sonuçlar 30 Haziran'da Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden açıklanacak
13:05 Erdoğan'ın İsveç'ten iadesini istediği siyasetçi Emine Kakabaveh konuştu: Ben Türk değilim, iademi isteyemezsiniz
12:56 2 yeğenini silahla öldüren amca konuştu: Tehdit edildim
12:55 Mansur Yavaş'tan dikkat çeken konuşma! "Cumhurbaşkanı adayı olmalı" diyenler hayal kırıklığına uğrayacak
12:16 Mustafa Sarıgül'den hayat pahalılığı tepkisi! Elindeki kolayı yere fırlattı
12:15 Shakira, Pique'den ayrılır ayrılmaz Chris Evans ve Henry Cavill'i sosyal medyadan takip etti
12:13 Şanlıurfa'da güvercinlerin hiçbiri Yeşil Kubbe üzerine konmuyor! Nedeni ise duyanların gözünü yaşartıyor
12:12 Bangladeş'te kimyasal dolu konteyner deposu patladı! 28 kişi hayatını kaybetti, 100 kişi yaralandı
11:46 LGS'de ikinci kısım olan sayısal oturum başladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 14:03:27. #1.12#
SON DAKİKA: Üsküdar'da denizde ve karada çevre temizliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement