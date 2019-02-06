Üsküdar'da Denizden Ceset Çıktı
1 saat önce
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHAÜsküdar'da denizden bir erkeğe ait ceset çıkı.Kuzguncuk sahilinde gezmeye çıkanlar kıyıda bir kişinin cansız bedenini görünce polisi aradılar.
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA Üsküdar
'da denizden bir erkeğe ait ceset çıkı.
Kuzguncuk sahilinde gezmeye çıkanlar kıyıda bir kişinin cansız bedenini görünce polisi aradılar.
Olay yerine gelen ekipler, cesedi çıkarmak için çalışma başlattı. Üzerinde kimlik bulunmayan ve 60 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirtilen ceset, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu
Morguna kaldırıldı.
Görüntü Dökümü
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-Cesetten görüntü
-Sahilden görüntü
- Polis
ekiplerinden görüntü
-Genel ve detay görüntüler
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 08:56 Kaynak: DHA
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