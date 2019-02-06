Son Dakika Haberleri: Üsküdar'da Denizden Ceset Çıktı

Üsküdar'da Denizden Ceset Çıktı

1 saat önce

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHAÜsküdar'da denizden bir erkeğe ait ceset çıkı.Kuzguncuk sahilinde gezmeye çıkanlar kıyıda bir kişinin cansız bedenini görünce polisi aradılar.

Üsküdar'da Denizden Ceset Çıktı, System.String[]
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA

Üsküdar'da denizden bir erkeğe ait ceset çıkı.

Kuzguncuk sahilinde gezmeye çıkanlar kıyıda bir kişinin cansız bedenini görünce polisi aradılar.

Olay yerine gelen ekipler, cesedi çıkarmak için çalışma başlattı. Üzerinde kimlik bulunmayan ve 60 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirtilen ceset, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

------------

-Cesetten görüntü

-Sahilden görüntü

- Polis ekiplerinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 08:56 Kaynak: DHA

Üsküdar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşinin Ailesinden 3 Kişiyi Öldüren Damat, Katliamı 400 Bin Lirayı Beğenmeyince Yapmış Cezaevinde Açlık Grevi Yapan Eski CHP Milletvekili Eren Erdem Açlık Grevini Sonlandırdı

Venezuela Sınırında Askeri Hareketlilik! 3 Amerikan Askeri Uçağı Kolombiya'ya İnişi Yaptı Erdoğan, Çipras'la Yaptığı Ortak Açıklamada, İzmir - İstanbul - Selanik Projesini İlk Kez Duyurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 10:42:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üsküdar'da Denizden Ceset Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]