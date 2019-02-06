Üsküdar'da Denizden Ceset Çıktı -2
32 dakika önce
ÜSKÜDAR'da denizden bir erkeğe ait ceset çıkı. Kuzguncuk sahilinde gezmeye çıkanlar kıyıda bir kişinin cansız bedenini görünce polisi aradılar.
ÜSKÜDAR'da denizden bir erkeğe ait ceset çıkı. Kuzguncuk sahilinde gezmeye çıkanlar kıyıda bir kişinin cansız bedenini görünce polisi aradılar.
Olay yerine gelen ekipler, cesedi çıkarmak için çalışma başlattı. Üzerinde kimlik bulunmayan ve 60 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirtilen ceset, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu
Morguna kaldırıldı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:57 Kaynak: DHA
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