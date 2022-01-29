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ÜSKÜDAR'DA DENİZDEN ÇIKARILANLAR ŞAŞIRTTI - Son Dakika

ÜSKÜDAR'DA DENİZDEN ÇIKARILANLAR ŞAŞIRTTI

29.01.2022 13:06

?ÜSKÜDAR'da 20 dalgıç, denizaltı kameralarıyla denizin dibini tarayarak temizlik yaptı.

?ÜSKÜDAR'da 20 dalgıç, denizaltı kameralarıyla denizin dibini tarayarak temizlik yaptı. TIR lastiğinin yanı sıra denizden çıkarılan poşet, cam, plastik, teneke kutu, pet şişe gibi atıklar, Çengelköy'de kurulan alanda sergilendi.

Üsküdar Belediyesi ve Üsküdar Deniz Kulübü Öğrencileri tarafından sabah saatlerinde yapılan atık temizleme çalışmalarında dalgıçlar, Çengelköy'den denize daldı. 20 dalgıcın katıldığı temizleme çalışmalarında, denizden çıkarılanlar poşetlere konularak kıyıya çıkarıldı. TIR lastiğinin yanı sıra denizden çıkarılan poşet, cam, plastik, teneke kutu, pet şişe gibi atıklar, Çengelköy'de kurulan sergi alanında sergilendi.

"DENİZ HİÇBİR ZAMAN AFFETMEZ"

Çengelköy'deki temizlik çalışmalara katılan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Biz farkındalık oluşturmak istiyoruz. Denize bu çöpler ve atıklar atıldığında yok olmuyor. Denizi kaybediyoruz. Denizdeki hayati kaybediyoruz. Denizdeki balık ve ürünleri kaybediyoruz. Aslında denizdeki geleceğimizi kaybediyoruz. Bugün burada buna işaret etmek istedik. Bir farkındalık oluşsun istedik. Bütün çocuklarımız, gençlerimiz, yetişkinlerimiz bu konuda duyarlı olması gerekir. Sadece denize kıyısı olan vatandaşlarımız değil, bütün milletimizin bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz. Deniz hiçbir zaman affetmez. Attığımız çöpler nedeniyle deniz bize faturayı ağır keser" dedi.

ÜSKÜDAR'DA DENİZDEN ÇIKARILANLAR ŞAŞIRTTI
ÜSKÜDAR'DA DENİZDEN ÇIKARILANLAR ŞAŞIRTTI
ÜSKÜDAR'DA DENİZDEN ÇIKARILANLAR ŞAŞIRTTI
ÜSKÜDAR'DA DENİZDEN ÇIKARILANLAR ŞAŞIRTTI
ÜSKÜDAR'DA DENİZDEN ÇIKARILANLAR ŞAŞIRTTI
ÜSKÜDAR'DA DENİZDEN ÇIKARILANLAR ŞAŞIRTTI
ÜSKÜDAR'DA DENİZDEN ÇIKARILANLAR ŞAŞIRTTI
ÜSKÜDAR'DA DENİZDEN ÇIKARILANLAR ŞAŞIRTTI
ÜSKÜDAR'DA DENİZDEN ÇIKARILANLAR ŞAŞIRTTI
ÜSKÜDAR'DA DENİZDEN ÇIKARILANLAR ŞAŞIRTTI

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Üsküdar Belediyesi, Hilmi Türkmen, Çengelköy, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: ÜSKÜDAR'DA DENİZDEN ÇIKARILANLAR ŞAŞIRTTI - Son Dakika
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