Üsküdar'da denizden erkek cesedi çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üsküdar'da denizden erkek cesedi çıktı - Son Dakika

Üsküdar'da denizden erkek cesedi çıktı

6 saat önce

Üsküdar sahilinde bir ceset gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Üsküdar sahilinde bir ceset gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Bir erkeğe ait olduğu öğrenilen ceset sahil güvenlik ekiplerince kıyıya çıkarıldı.

Üsküdar sahilde sabah saatlerinde yürüyüşe çıkan vatandaşlar denizde bir ceset gördü. Vatandaşların durumu polise bildirmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Sahil güvenlik ekiplerince kıyıya çıkarılan ve bir erkeğe ait olduğu öğrenilen ceset ardından adli tıp morguna kaldırıldı.

Öte yandan cesedin kime ait olduğu araştırılıyor.

(Halit Arslan/İHA)

Üsküdar'da denizden erkek cesedi çıktı

Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 12:30 Kaynak: İHA
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