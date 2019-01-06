Son Dakika Haberleri: Üsküdar'da Denizden Haç Çıkarma Töreni

Üsküdar'da Denizden Haç Çıkarma Töreni

1 saat önce

Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle Üsküdar'da denizden haç çıkarma töreni düzenlendi.

Üsküdar'da Denizden Haç Çıkarma Töreni, System.String[]
Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle Üsküdar'da denizden haç çıkarma töreni düzenlendi.

Üsküdar'daki Çengelköy Rum Ortodoks Aya Yorgi Kilisesi'nde Piskopos Aramisu Kassanos'un yönettiği ayinin ardından, ayine katılanlar dualar ederek haç atma töreninin yapılacağı Çengelköy İskelesi'ne geldi.

Piskopos Kassanos'un, denize attığı haçı çıkarmak için 6 kişi tekneden denize atladı. Denize atlayan Michal Şahbaz sudan çıkardığı haçı öperek Piskopos Kassanos'a verdi.

Haçı çıkarmak için denize atlayan 6 kişiye piskopos Kassanos tarafından altın haç kolye hediye edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 02:18 Kaynak: AA

Aya Yorgi Kilisesi, Üsküdar, Güncel
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