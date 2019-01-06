Son Dakika Haberleri: Üsküdar'da denizden haç çıkarma töreni

Üsküdar'da denizden haç çıkarma töreni

1 saat önce

Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle Üsküdar'da denizden haç çıkarma töreni düzenlendi.

Üsküdar'da denizden haç çıkarma töreni, System.String[]
Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle Üsküdar'da denizden haç çıkarma töreni düzenlendi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 03:25 

Üsküdar, Ekonomi
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