Üsküdar'da denizden haç çıkarma töreni
1 saat önce
Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle Üsküdar'da denizden haç çıkarma töreni düzenlendi.
Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle Üsküdar
'da denizden haç çıkarma töreni düzenlendi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 03:25
Ziraat Bankası, Kulüplerin Bütün Borçlarını Kapatacak
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ücretli Poşetler Reklam İçermesin" Talebinde Bulundu
Tartıştığı İş Arkadaşını Öldüren Kadın, Adliyeye Gülerek Girdi
Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye Tepki: İddalar Akıl Dışıdır