Üsküdar'da denizden haç çıkartma - Son Dakika

Ayin öncesi okunan dualar

Haçın denize atılıp çıkartılması

Genel görüntüler Üsküdar'da denizden haç çıkarma töreni

Hıristiyan inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin 2020. yılı Üsküdar'da düzenlenen ayin ve denizden haç çıkarma töreniyle kutlandı.

Tören, Kuzguncuk'taki Aya Yorgi Rum Kilisesi'nde Despot Kasianos'un yönettiği ayinle başladı. Ayine katılanlar daha sonra dualar ederek Kuzguncuk iskelesine kadar yürüdü.

Burada, Despot Kasianos'un denize attığı haçı çıkarmak için denize atlayan iki kişiden İlia Uanis, haçı sudan çıkardı ve öperek Despot Kasianos'a verdi. Denize atlayan her iki kişiye de Despot Kasianos tarafından altın kolye hediye edildi.