Üsküdar'da denize atlayan vatandaşın kurtarılma anı kamerada

Üsküdar'da iddiaya göre bir kişi, yolcu motorundan denize atladı.

Üsküdar'da iddiaya göre bir kişi, yolcu motorundan denize atladı. Sahil güvenlik ekipleri denizdeki şahsı bota alarak kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Üsküdar'da geçtiğimiz akşam saat 21.05 sıralarında Kabataş hattında sefer yapan yolcu motorundan bir şahıs iddiaya göre denize atladı. Olay yerine botla sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri can simidi attıkları şahsı denizden çıkararak bota aldı. Şahıs daha sonra Beşiktaş iskelesinde sağlık ekiplerine teslim edildi.

(İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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