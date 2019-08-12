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Üsküdar'da denize atlayan vatandaşın kurtarılma anı kamerada

1 saat önce

Üsküdar'da iddiaya göre bir kişi, yolcu motorundan denize atladı.

Üsküdar'da denize atlayan vatandaşın kurtarılma anı kamerada, System.String[]
Üsküdar'da iddiaya göre bir kişi, yolcu motorundan denize atladı. Sahil güvenlik ekipleri denizdeki şahsı bota alarak kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Üsküdar'da geçtiğimiz akşam saat 21.05 sıralarında Kabataş hattında sefer yapan yolcu motorundan bir şahıs iddiaya göre denize atladı. Olay yerine botla sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri can simidi attıkları şahsı denizden çıkararak bota aldı. Şahıs daha sonra Beşiktaş iskelesinde sağlık ekiplerine teslim edildi. - İSTANBUL
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 04:00 Kaynak: İHA
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