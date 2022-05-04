Fotoğraf çekinirken dengesini kaybetti! Denize düşen gençten 12 saattir haber alınamıyor - Son Dakika
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Fotoğraf çekinirken dengesini kaybetti! Denize düşen gençten 12 saattir haber alınamıyor

04.05.2022 16:06
Fotoğraf çekinirken dengesini kaybetti! Denize düşen gençten 12 saattir haber alınamıyor

Üsküdar'da saat 04.00'da fotoğraf çektirmek istediği sırada dengesini kaybederek denize düşen kişi kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sahil güvenlik ekiplerinin şahsı arama çalışmaları sürüyor.

Beylerbeyi sahiline dolaşmak amacıyla gelen 3 arkadaştan 21 yaşındaki Erdem Çağlar, fotoğraf çektirirken dengesini kaybetti. Denize düşen Çağlar, sudan çıkamadı ve bir süre sonra gözden kayboldu.

Fotoğraf çekinirken dengesini kaybetti! Denize düşen gençten 12 saattir haber alınamıyor

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Çağlar'ın arkadaşlarının bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Denizde kaybolan Çağlar'ın bulunması için sahil güvenlik ve polis dalgıçları tarafından başlatılan çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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Beylerbeyi, Üsküdar, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Fotoğraf çekinirken dengesini kaybetti! Denize düşen gençten 12 saattir haber alınamıyor - Son Dakika


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