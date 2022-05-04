Fotoğraf çekinirken dengesini kaybetti! Denize düşen gençten 12 saattir haber alınamıyor - Son Dakika

Beylerbeyi sahiline dolaşmak amacıyla gelen 3 arkadaştan 21 yaşındaki Erdem Çağlar, fotoğraf çektirirken dengesini kaybetti. Denize düşen Çağlar, sudan çıkamadı ve bir süre sonra gözden kayboldu.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Çağlar'ın arkadaşlarının bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Denizde kaybolan Çağlar'ın bulunması için sahil güvenlik ve polis dalgıçları tarafından başlatılan çalışmaların sürdüğü bildirildi.