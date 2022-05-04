Üsküdar'da denize düşen genç kayboldu - Son Dakika
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Üsküdar'da denize düşen genç kayboldu

04.05.2022 17:37

Üsküdar'da fotoğraf çektirmek istediği sırada dengesini kaybederek denize düşen kişi kayboldu.

Üsküdar'da fotoğraf çektirmek istediği sırada dengesini kaybederek denize düşen kişi kayboldu.

Alınan bilgiye göre, 04.00 sıralarında Beylerbeyi sahiline dolaşmak amacıyla gelen 3 arkadaştan 21 yaşındaki Erdem Çağlar, fotoğraf çektirirken dengesini kaybetti.

Denize düşen Çağlar, sudan çıkamadı ve bir süre sonra gözden kayboldu.

Çağlar'ın arkadaşlarının bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Denizde kaybolan Çağlar'ın bulunması için sahil güvenlik ve polis dalgıçları tarafından başlatılan çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Üsküdar'da denize düşen genç kayboldu
Üsküdar'da denize düşen genç kayboldu
Üsküdar'da denize düşen genç kayboldu
YORUMLAR
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Beylerbeyi, Üsküdar, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Üsküdar'da denize düşen genç kayboldu - Son Dakika
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