Üsküdar'da denize düşen kadın böyle kurtarıldı (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üsküdar'da denize düşen kadın böyle kurtarıldı (1) - Son Dakika

Üsküdar'da denize düşen kadın böyle kurtarıldı (1)

7 saat önce

Murat KORKMAZ/ Üsküdar'da denize düşen kadın sahildeki bir kişi tarafından kurtarıldı.

Üsküdar'da denize düşen kadın böyle kurtarıldı (1), System.String[]

Murat KORKMAZ/ Üsküdar'da denize düşen kadın sahildeki bir kişi tarafından kurtarıldı. Kadın, ambulansla hastaneye kaldırılırken, denizden çıkarıldığı anlar kameralara yansıdı.

Üsküdar, Kuzguncuk Sahili'ndeki vatandaşlar denizde hareketsiz duran bir kişiyi görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada sahildeki bir vatandaş denizdeki kişiyi kurtarmak için yanına can simidi alarak, denize atladı. Boğulma tehlikesi yaşayan 43 yaşındaki Nurcan Ç., can simidine alınarak, kıyıya çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edilen Nurcan Ç. ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan Nurcan Ç.'nin İstanbul'a dün Diyarbakır'dan geldiği öğrenildi.


Üsküdar, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 01:23 Kaynak: DHA
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