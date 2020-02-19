ÜSKÜDAR'DA DENİZE DÜŞEN KADIN BÖYLE KURTARILDI - Son Dakika

Murat KORKMAZ/ Üsküdar'da denize düşen kadın sahildeki bir kişi tarafından kurtarıldı. Kadın, ambulansla hastaneye kaldırılırken, denizden çıkarıldığı anlar kameralara yansıdı.

Üsküdar, Kuzguncuk Sahili'ndeki vatandaşlar denizde hareketsiz duran bir kişiyi görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada sahildeki bir vatandaş denizdeki kişiyi kurtarmak için yanına can simidi alarak, denize atladı. Boğulma tehlikesi yaşayan 43 yaşındaki Nurcan Ç., can simidine alınarak, kıyıya çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edilen Nurcan Ç. ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan Nurcan Ç.'nin İstanbul'a dün Diyarbakır'dan geldiği öğrenildi.

Görgü tanığı İsa Gül , "İleriye baktık midyeci zannettiğimiz kişi meğerse kadınmış. Kadın suya düşmüştü. Burada arkadaşlar vardı. Yüzme bilen var mı dedim. Bir arkadaş girdi. Can simidi attık. Can simidini kadına taktı. Sürükleyerek el birliğiyle kıyıya çıkardık. Ambulans geldi aldı götürdü" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Kadının denizden çıkarılması

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