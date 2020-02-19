Üsküdar'da denize düşen kadın kurtarıldı - Son Dakika
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Üsküdar'da denize düşen kadın kurtarıldı

7 saat önce

Üsküdar'da denize düşen kadın, vatandaşlar ve deniz polisi tarafından kurtarıldı.

Üsküdar'da denize düşen kadın kurtarıldı, System.String[]

Üsküdar'da denize düşen kadın, vatandaşlar ve deniz polisi tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Nurcan Ç'nin denizde çırpındığını gören Kuzguncuk Parkı'ndaki vatandaşlar, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Çevredekiler suya can simidi atarken bir kişi de kadını kurtarmak için denize atladı.

Olay yerine gelen deniz polisi ile suya atlayan kişinin çalışmaları sonucu Nurcan Ç. kurtarıldı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Nurcan Ç. Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor.

Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 01:40 Kaynak: AA
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