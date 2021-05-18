Üsküdar'da denizin dibi araç lastiği doldu - Son Dakika

Üsküdar'da denizin dibi araç lastiği doldu

18.05.2021 10:07
Üsküdar'da denizin dibi araç lastiği doldu, System.String[]

Üsküdar'da denizin dibini dolduran onlarca araç lastiği su altı drone ile görüntülendi.

Üsküdar'da denizin dibini dolduran onlarca araç lastiği su altı drone ile görüntülendi. Onlarca yıldır su altında olduğu tahmin edilen lastiklerin büyük bir kısmı kum altına gömülmüş durumda.

İstanbul Üsküdar Sahili'nde gemilerin karaya yanaşmak için kullandıkları tahmin edilen onlarca araç lastiği denizin dibini kirletiyor. Kız kulesi çevresinde ve Üsküdar Sahilinde görüntülenen araç lastikleri bu kadarına pes dedirtti. Onlarcası aynı yerde toplanan lastikler doğaya verilen zararı gözler önüne seriyor. Havadan görüntülenen lastiklerin ne kadar fazla olduğu rahatlıkla gözler önüne seriliyor. Gemiler karaya yanaşmak için tampon olarak kullandığı lastikler denize atılması ve düştüğünde geri alınmaması deniz yaşamına büyük zarar veriyor. Mikro düzeyde parçalanan lastiklerin tamamen kaybolması bin yıldan uzun bir süre alabiliyor.

"DENİZİN ALTINDAKİ LASTİKLER EKOLOJİK DENGEYİ BOZUYOR"

Denizin dibinde birçok araç lastiğinin olduğunu vurgulayan sanayi dalgıcı Birkan Erdem, "Denizin altındaki lastikler ekolojik dengeyi bozuyor. Bunların bin ila dört bin yıl arasında kaybolduğunu biliyoruz. Bu süre içinde suya karışarak suyu zehirliyor. Balıklarda zehirleniyor onları yediğimiz için bizde zehirleniyoruz. Lastikler denize değil geri dönüşüme gönderilmesi gerekiyor. Bir dalgıcın kendi başına bir lastiği çıkarması zordur. Vinç yardımı ile ancak çıkartılabilir" ifadelerini kullandı.

"LASTİKLERİ DALGIÇLAR KENDİ BAŞINA ÇIKARAMAZ"

İstanbul Boğazının bir çok noktasında dalışlar yapan İsa Şahintürk ise, "Maalesef lastikler Kız kulesi çevresinde daha yoğun ama neredeyse her iskelede buna benzer manzaralar görmek mümkün. Gemi ve teknelerin yanaştığı neredeyse tüm limanların lastikleri denize düşüyor. Düştüğünde ise oradan çıkarılmıyor. Görüntülerde uzun yıllar orada kaldığı belli oluyor, üzerini yosunlar kaplıyor ama lastikler orada kalıyor. Bu lastikler dalgıcın kendi başına çıkarabileceği şeyler değil. Belediyelerin veya başka kuruluşların bunları buradan toplatması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

(Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)

Üsküdar'da denizin dibi araç lastiği doldu
Üsküdar'da denizin dibi araç lastiği doldu
Üsküdar'da denizin dibi araç lastiği doldu
Üsküdar'da denizin dibi araç lastiği doldu
Üsküdar'da denizin dibi araç lastiği doldu

İstanbul, Üsküdar, Drone, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Üsküdar'da denizin dibi araç lastiği doldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye'deki işsiz sayısı yılın ilk çeyreğinde 4 milyon 118 bin kişiye çıktı Türkiye'deki işsiz sayısı yılın ilk çeyreğinde 4 milyon 118 bin kişiye çıktı Tartıştığı annesini bıçakladı, Tartıştığı annesini bıçakladı, "Annem kötü bir insandı, onu öyle görünce hiç üzülmedim" dedi Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor Acun Ilıcalı, oyunu kaybeden Aleyna Kalaycıoğlu için istisna yapıp, ailesiyle görüşme hakkı verdi Acun Ilıcalı, oyunu kaybeden Aleyna Kalaycıoğlu için istisna yapıp, ailesiyle görüşme hakkı verdi 2,5 yılın ardından boşanan Necati Şaşmaz ve Nagehan Kaşıkçı'nın davasındaki 2,5 yılın ardından boşanan Necati Şaşmaz ve Nagehan Kaşıkçı'nın davasındaki "tarikat" detayı Cumhurbaşkanlığı, WhatsApp için son kez uyardı! Sözleşmeyi onaylayanları bekleyen tehlikeyi madde madde belirttiler Cumhurbaşkanlığı, WhatsApp için son kez uyardı! Sözleşmeyi onaylayanları bekleyen tehlikeyi madde madde belirttiler Beşiktaş'ta çarpıcı iddia! Sergen Yalçın yeni sözleşme için 23 milyon TL zam istiyor Beşiktaş'ta çarpıcı iddia! Sergen Yalçın yeni sözleşme için 23 milyon TL zam istiyor Çukur dizisinde 'Şahran' karakterini Sarp Akkaya canlandıracak Çukur dizisinde 'Şahran' karakterini Sarp Akkaya canlandıracak

Son Dakika Haberleri
10:17 Türkiye'deki işsiz sayısı yılın ilk çeyreğinde 4 milyon 118 bin kişiye çıktı
10:15 Filistin için çıkış yolu Türkiye'nin gündeme getirdiği "koruma gücü" olabilir
10:12 Tartıştığı annesini bıçakladı, "Annem kötü bir insandı, onu öyle görünce hiç üzülmedim" dedi
10:08 Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor
10:00 Tarihi İncil'i jandarmaya satmaya çalışırken yakayı ele verdiler! Değeri tam 13 milyon dolar
09:57 Memleket Partisi'nden gündem olan çalıntı logo iddialarına cevap: Bir hikayesi var
09:42 Meteoroloji uyardı, öğleden sonra kuvvetli yağış geliyor!
09:41 2,5 yılın ardından boşanan Necati Şaşmaz ve Nagehan Kaşıkçı'nın davasındaki "tarikat" detayı
09:28 Elon Musk'un serveti ocak ayından beri yüzde 24 azaldı! En zenginler listesinde geriledi
09:14 Cumhurbaşkanlığı, WhatsApp için son kez uyardı! Sözleşmeyi onaylayanları bekleyen tehlikeyi madde madde belirttiler
Esnafa destek paketinin ayrıntıları belli oldu! İşte tek tek hibe alabilecek işletmeler Esnafa destek paketinin ayrıntıları belli oldu! İşte tek tek hibe alabilecek işletmeler         
10:23
Filistin için çıkış yolu Türkiye'nin gündeme getirdiği Filistin için çıkış yolu Türkiye'nin gündeme getirdiği "koruma gücü" olabilir         
10:16
Bilim Kurulu üyesinden canlı yayında kademeli normalleşme tepkisi: Herhangi bir görüş bildiremedik Bilim Kurulu üyesinden canlı yayında kademeli normalleşme tepkisi: Herhangi bir görüş bildiremedik         
10:10
Tarihi İncil'i jandarmaya satmaya çalışırken yakayı ele verdiler! Değeri tam 13 milyon dolar Tarihi İncil'i jandarmaya satmaya çalışırken yakayı ele verdiler! Değeri tam 13 milyon dolar         
10:01
İspanya'ya 24 saatte, 700'ü çocuk 5 bin düzensiz göçmen geçiş yaptı İspanya'ya 24 saatte, 700'ü çocuk 5 bin düzensiz göçmen geçiş yaptı         
09:47
Devriye gezen polis ekipleri, ormanda bıçaklanmış şahıs buldu Devriye gezen polis ekipleri, ormanda bıçaklanmış şahıs buldu         
09:15
"Yasak aşk yaşıyorlar" diyerek eşini ve yakın arkadaşını ormanda öldürdü, son sözü "Namusumuz için yaşıyoruz" oldu         
08:54
AK Partili Şamil Tayyar'dan Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına şartlı destek AK Partili Şamil Tayyar'dan Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına şartlı destek         
23:15
Show TV'den Güldür Güldür hayranlarını sevindirecek radikal karar Show TV'den Güldür Güldür hayranlarını sevindirecek radikal karar         
22:58
Songül Karlı, derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı yıktı geçti Songül Karlı, derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı yıktı geçti         
21:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Sedat Peker'in iddialarına değindi: Suç çeteleri zehirli yılan gibidir Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Sedat Peker'in iddialarına değindi: Suç çeteleri zehirli yılan gibidir         
21:17
Arçelik, Amerikalı rakibi Whirlpool'un Türkiye'deki üretim merkezini satın alıyor Arçelik, Amerikalı rakibi Whirlpool'un Türkiye'deki üretim merkezini satın alıyor         
21:03
Direğe çarpan cip ikiye bölündü, enişte ile kayınbirader öldü Direğe çarpan cip ikiye bölündü, enişte ile kayınbirader öldü         
20:40
Çekişmeli davada Necati Şaşmaz ile Nagehan Kaşıkçı boşandı Çekişmeli davada Necati Şaşmaz ile Nagehan Kaşıkçı boşandı         
17:49
16 yaşındaki genç, otlara tutunarak hayatta kaldı! Mucize kurtuluş 16 yaşındaki genç, otlara tutunarak hayatta kaldı! Mucize kurtuluş         
16:47
Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı         
15:38
Tecavüz iftirasıyla diş hekimi linç edilmişti! Klinikteki görüntüler ortaya çıktı Tecavüz iftirasıyla diş hekimi linç edilmişti! Klinikteki görüntüler ortaya çıktı         
15:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2021 10:28:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Üsküdar'da denizin dibi araç lastiği doldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement