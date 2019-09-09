Üsküdar'da dev kazanlarda yapılan aşureler vatandaşlara dağıtıldı

Başkan Hilmi Türkmen'den vatandaşlara aşure ikramı

Bir haftada 50 bin aşure dağıtılacak

İSTANBUL - Üsküdar Belediyesi tarafından aşevinde 41 çeşit malzeme ile dev kazanlarda yapılan aşureler vatandaşlara dağıtılmaya başlandı. Bir hafta boyunca 50 bin kişiye dağıtılması planlanan etkinliğin ilk gününde Başkan Hilmi Türkmen vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Aşure yemek isteyen vatandaşlar alanda uzun kuyruklar oluşturdu.

Muharrem ayının 10. günü dolayısıyla Üsküdar Belediyesi tarafından dev kazanlarda 50 bin kişilik aşure hazırlandı. 41 farklı çeşit malzemeden hazırlanan aşureler Üsküdar meydanda etkinlik alanına getirildi. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in alanda vatandaşlara yaptığı konuşmanın ardından aşure ikramında bulundu. Etkinliğin ilk gününde yaklaşık 10 bin aşure dağıtıldı. Vatandaşlar aşure yemek için uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar Başkan Hilmi Türkmen'in kendilerine ikram ettiği aşurelerini aldılar.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen Muharrem Ayı ve aşure hakkında "Bugün Muharrem'in 10'u. Biliyorsunuz bizim geleneğimiz aşure yapmak, komşularla, dostlarla, insanlarla paylaşmak. Üsküdar Belediyesi olarak aşure dağıtıyoruz hemşehrilerimize. Toplamda 50 bin adet aşure yaptık. Görüyorsunuz kazanlarda ikram ediyoruz vatandaşlarımıza. Allah kabul etsin. Herkese afiyet olsun. Aşurenin bizim için anlamı çok. Aşureyi nasıl ki meydana getiren ürünler nohut, kayısı, kuş üzümü, ceviz, incir hepsi ayrı bir tat ayrı bir lezzet ama bir araya gelince çok daha güzel bir lezzet ortaya çıkıyor. Bende toplumdaki herkesi buna benzetiyorum. Herkesin kendine ayrı bir yeri, ayrı bir önemi var. Kimse kimseden üstün değil ama hepimiz bir araya geldiğimizde çok daha güzel huzura, kıvama erişebilecek kardeşliği yakalayabiliriz. Aşurede nasıl ki tadı görüyorsak, sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü, muhabbeti de görüyoruz. Üsküdar Belediyesi olarak buna hizmet etmeye çalışıyoruz. Afiyet olsun. Yiyenlere şifa olsun. Aşure günümüz mübarek olsun" ifadelerini kullandı.