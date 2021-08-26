Üsküdar'da doğalgaz kutusunda başlayan yangın apartmana ve 5 araca sıçradı - Son Dakika

Üsküdar'da doğalgaz kutusunda başlayan yangın apartmana ve 5 araca sıçradı

İSTANBUL - Üsküdar'da doğalgaz kutusunda başlayan yangın 4 katlı apartmana da sirayet etti. Binanın dış cephesinin yandığı olayda alevler çatıya kadar ulaştı. Ayrıca park halinde bulunan 5 araç da yangında zarar gördü. Yangının olduğu bina drone ile havadan görüntülendi.

Olay Üsküdar'da Arakiyeci Sokakta meydana geldi. İddiaya göre kaldırımda bulunan doğalgaz kutusunda bir anda yangın çıktı. Alevlerin sardığı doğalgaz kutusunda başlayan yangın 5 katlı apartmana da sirayet etti. Alevlerin çatıya kadar yükseldiği binanın çatısı ve dış cephesi yandı. Ayrıca doğalgaz kutusunun yakınında bulunan park halindeki 5 araca da alevlerin sirayet etmesiyle araçlar zarar gördü. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangının olduğu bina drone ile havadan görüntülendi.