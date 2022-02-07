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Üsküdar'da doğalgaz patlaması yaşanan binada yıkım işlemi başladı - Son Dakika

Üsküdar'da doğalgaz patlaması yaşanan binada yıkım işlemi başladı

07.02.2022 19:30
Üsküdar'da doğalgaz patlaması yaşanan binada yıkım işlemi başladı

Üsküdar'da öğlen saatlerinde doğalgaz patlamasının yaşandığı binada yıkım işlemleri başladı.

Üsküdar'da öğlen saatlerinde doğalgaz patlamasının yaşandığı binada yıkım işlemleri başladı. İş makinaları ile kontrollü olarak yıkılan bina havadan görüntülendi.

Üsküdar'da Validei Atik Mahallesi Abacıdede Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın en üst katında doğal gaz patlaması meydana gelmiş, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmişti. Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi alırken, patlamanın yaşandığı binada iş makinaları ile yıkım işlemleri başladı. Kontrollü olarak yapılan yıkım işlemleri havadan da görüntülendi. - İSTANBUL

Üsküdar'da doğalgaz patlaması yaşanan binada yıkım işlemi başladı
Üsküdar'da doğalgaz patlaması yaşanan binada yıkım işlemi başladı
Üsküdar'da doğalgaz patlaması yaşanan binada yıkım işlemi başladı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Üsküdar'da doğalgaz patlaması yaşanan binada yıkım işlemi başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üsküdar'da doğalgaz patlaması yaşanan binada yıkım işlemi başladı - Son Dakika
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