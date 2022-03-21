Üsküdar'da döviz bürosu çalışanının taşıdığı parayı gasbeden 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Üsküdar'da döviz bürosu çalışanının taşıdığı parayı gasbeden 4 şüpheli yakalandı

21.03.2022 17:22

Üsküdar'da döviz bürosu kuryesininin yanındaki içi para dolu çantayı gasbettikleri öne sürülen yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Üsküdar'da döviz bürosu kuryesininin yanındaki içi para dolu çantayı gasbettikleri öne sürülen yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Üsküdar'daki bir döviz bürosu çalışanının, 18 Mart günü Altunizade metro durağı girişinde yanındaki çantasının bıçak zoruyla gasbedildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada, döviz bürosuna bağlı kurye olarak çalışan emekli polis memuru Y.Y'nin (66), Fatih Kapalıçarşı'dan aldığı ve içinde 800 bin lira para bulunan çantasının, önünü kesen bıçaklı 3 kişi tarafından zorla alındığı tespit edildi.

Güvenlik kameraları görüntülerini inceleyen ve saha çalışması yapan polis, şüphelilerin olay yerine Gürcistan uyruklu Kaxa G. (43) adına kiralanmış bir araçla geldiklerini belirledi.

Daha sonra aracın kaçış istikametini ve şüphelilerin kimliğini belirleyen ekipler, Küçükçekmece'de tespit edilen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, olaya karışan Gürcistan uyruklu Kaxa G, Zaza K. (39) ile Azerbaycan uyruklu Ali A. (26) ve Rufat A. (32) gözaltına alınırken, adreste yapılan aramada 520 bin 575 lira ele geçirildi.

4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olaya ilişkin bilgi sahibi olarak ifadesi alınan yabancı uyruklu iki kadının ise deport işlemleri yapılmak üzere polis merkezine teslim edildiği belirtildi.

Üsküdar'da döviz bürosu çalışanının taşıdığı parayı gasbeden 4 şüpheli yakalandı
Üsküdar'da döviz bürosu çalışanının taşıdığı parayı gasbeden 4 şüpheli yakalandı
Üsküdar'da döviz bürosu çalışanının taşıdığı parayı gasbeden 4 şüpheli yakalandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Üsküdar'da döviz bürosu çalışanının taşıdığı parayı gasbeden 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üsküdar'da döviz bürosu çalışanının taşıdığı parayı gasbeden 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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