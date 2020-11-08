Üsküdar'da drone destekli koronavirüs denetimi - Son Dakika

Üsküdar'da polis ekiplerince yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı denetim ve bilgilendirme yapıldı.

İstanbul Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri tarafından Üsküdar Meydanı ve sahil bölgesinde denetim gerçekleştirildi.

İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekiplerince kaldırılan drone ile yapılan anonslarda "Koronavirüs salgınıyla mücadelede yeni bir döneme giriyoruz. Artık kontrollü sosyal hayat dönemindeyiz. Kontrollü hayatı elden bırakmayalım, rehavete kapılmayalım, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyalım" denildi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de Üsküdar sahil ve meydanda vatandaşları koronavirüs hakkında uyararak bilgilendirmede bulundu.