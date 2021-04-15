ÜSKÜDAR'DA DRONE DESTEKLİ TRAFİK DENETİMİ - Son Dakika

ÜSKÜDAR Altunizade'de trafiğin yoğun olduğu ışıklarda drone destekli trafik denetimi yapıldı. Denetimlerde, kural ihlali yapan 8 sürücüye toplam bin 662 lira para cezası kesildi. Ceza kesilen araçlar drone ile görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler şehir merkezinde trafiğin yoğun olduğu yollarda drone ile yaptıkları denetimlere devam ediyor. Trafikte seyir halinde olan araçları havadan görüntüleyen ekipler tarafından trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen sürücülere ceza kesildi. Üsküdar'daki denetimde 8 sürücüye toplamda bin 662 lira ceza kesildi.