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Üsküdar'da dumandan etkilenen kedi oksijen tüplüyle hayata tutundu - Son Dakika

Üsküdar'da dumandan etkilenen kedi oksijen tüplüyle hayata tutundu

30.12.2021 09:42

Üsküdar'da dumandan etkilenen kedi oksijen tüplüyle hayata tutundu -Yangında dumandan etkilenen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı Üsküdar'da gece saatlerinde çıkan yangında evde mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Üsküdar'da dumandan etkilenen kedi oksijen tüplüyle hayata tutundu

-Yangında dumandan etkilenen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

İSTANBUL - Üsküdar'da gece saatlerinde çıkan yangında evde mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. Dumandan etkilenen kedi itfaiye ekiplerinin tüple oksijen vermesi sonrası hayata döndü.

Olay, saat 04.00 sıralarında Üsküdar Selimiye Mahallesi Şair Nesimi Sokak'ta meydana geldi. 4 katlı binanın 4. katında çıkan yangında daire içerisinde dolan dumandan etkilenen kedi ölmek üzereyken itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu hayata döndürüldü. İtfaiye ekipleri kediye kendi oksijen tüplerinden temiz hava vermesi sonucunda dumandan etkilenen kedi tekrardan hayata tutundu. Dumandan etkilenen kedi daha sonra sahibi tarafından veteriner kliniğine götürülerek tedavi altına alındı.

Üsküdar'da dumandan etkilenen kedi oksijen tüplüyle hayata tutundu
Üsküdar'da dumandan etkilenen kedi oksijen tüplüyle hayata tutundu
Üsküdar'da dumandan etkilenen kedi oksijen tüplüyle hayata tutundu
Üsküdar'da dumandan etkilenen kedi oksijen tüplüyle hayata tutundu
Üsküdar'da dumandan etkilenen kedi oksijen tüplüyle hayata tutundu
Üsküdar'da dumandan etkilenen kedi oksijen tüplüyle hayata tutundu

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Üsküdar, İtfaiye, kedi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Üsküdar'da dumandan etkilenen kedi oksijen tüplüyle hayata tutundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üsküdar'da dumandan etkilenen kedi oksijen tüplüyle hayata tutundu - Son Dakika
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