Üsküdar'da düşen oltasını almak için denize atlayan kişi boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika

Üsküdar'da düşen oltasını almak için denize atlayan kişi, boğulma tehlikesi geçirdi.

Üsküdar sahilinde balık tutan A.D. (48), düşen oltasını almak için denize atladı.

Bir süre yüzen ve oltasını almaya çalışan A.D., daha sonra denizde çırpınmaya başladı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Bu arada sahilde bekleyen iki kişi de A.D.'yi kurtarmak için denize atladı.

Dalgıçlar tarafından denizden baygın halde çıkarılan A.D. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

A.D.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.