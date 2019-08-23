Son Dakika Haberleri: Üsküdar'da "E-Spor Festivali" başladı
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Üsküdar'da "E-Spor Festivali" başladı

50 dakika önce

Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen "E-Spor Festivali" başladı.

Üsküdar'da

Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen "E-Spor Festivali" başladı.

Sosyal medyada "Tonbalıklımakarna" adıyla tanınan espor spikeri Christopher Leo Willekens'ın sunumuyla önde gelen espor takımlarından Galakticos ile oyun dünyasının influencerları Elwind, Thaldrin, Trix ve Duygu Köseoğlu'nun katılımıyla düzenlenen festivalde, katılımcılar kıyasıya yarışıyor.

Turnuvalara katılan espor tutkunları, organizasyonun heyecan verici olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Festival gün boyunca devam edecek.

Üsküdar Belediyesi, Duygu Köseoğlu, E Spor, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 12:40 Kaynak: AA
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