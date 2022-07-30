Elif Güneş'in katili zanlısı tarafından hastaneye bırakılma anı kamerada - Son Dakika
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Elif Güneş'in katili zanlısı tarafından hastaneye bırakılma anı kamerada

30.07.2022 17:05
Elif Güneş'in katili zanlısı tarafından hastaneye bırakılma anı kamerada

Üsküdar'da Elif Güneş'i silahla vurarak öldüren Koray Gülbar'ın, Güneş'i hastaneye bıraktığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Üsküdar'da Elif Güneş'i silahla vurarak öldüren Koray Gülbar'ın, Güneş'i hastaneye bıraktığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yaralı halde bırakılan ve burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan Elif Güneş'in ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

Olayın ardından gözaltına alınan Gülbar ile şüphelinin saklanmasına yardım ettikleri iddiasıyla 3 kişi tutuklanırken olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

Söz konusu görüntülerde, şüpheli Koray Gülbar'ın yaralı haldeki Elif Güneş'i Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne tekerlekli sandalyeyle getirdiği anlar yer alıyor.

Bu sırada Güneş'in tekerlekli sandalyede hareketsiz bir şekilde durduğu görülüyor.

Olay

Elif Güneş, 23 Temmuz'da akşam saatlerinde Kadıköy'de arkadaşlarıyla bir kafede oturduğu sırada, eski sevgilisi olduğu iddia edilen ve kendisiyle konuşmak isteyen Koray Gülbar ile arabaya binerek oradan ayrılmıştı.

Güneş daha sonra silahla vurularak yaralanmış biçimde Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bırakılmış, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili yapılan çalışmada Gülbar ile bu kişiyi saklamaya yardım ettikleri iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Gülbar ile 3 şüpheli tutuklanırken, bir zanlı da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

YORUMLAR
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Elif Güneş'i silahla vurarak öldüren zanlı, adliyeye sevk edildi Elif Güneş'i silahla vurarak öldüren zanlı, adliyeye sevk edildi Üsküdar'da silahla öldürülen genç kadının kuzeninden yürek burkan sözler: Ne olur kapıyı aç Elif ben geldim... Üsküdar'da silahla öldürülen genç kadının kuzeninden yürek burkan sözler: Ne olur kapıyı aç Elif ben geldim...
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Elif Güneş'in katili zanlısı tarafından hastaneye bırakılma anı kamerada - Son Dakika

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