Üsküdar'da emekli polis, 700 bin TL'sini çalan gaspçılara sokakta kurşun yağdırdı - Son Dakika
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Üsküdar'da emekli polis, 700 bin TL'sini çalan gaspçılara sokakta kurşun yağdırdı

18.03.2022 16:48
Üsküdar'da emekli polis, 700 bin TL'sini çalan gaspçılara sokakta kurşun yağdırdı

Üsküdar'da iddiaya göre bir emekli polis bankadan çektiği yaklaşık 700 bin TL'nin içerisinde olduğu çanta ile sokakta yürüdüğü esnada iki gaspçının saldırısına uğradı.

Üsküdar'da iddiaya göre bir emekli polis bankadan çektiği yaklaşık 700 bin TL'nin içerisinde olduğu çanta ile sokakta yürüdüğü esnada iki gaspçının saldırısına uğradı. Gaspçılar yere düşürdükleri emekli polisin elinden çantayı alıp otomobile bindi. Emekli polis ise gaspçıların bindiği otomobilin arkasından 7-8 el ateş açtı. Film sahnelerini aratmayan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Üsküdar'da Altunizade Mahallesinde 13.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre bir emekli polis, cadde üzerinde girdiği bankadan çektiği yaklaşık 700 bin TL parayı çantaya koyup bankadan çıktı. Bankadan çıkan kişiyi gören iki gaspçı, emekli polise saldırarak yere düşürdü. Yaşanan arbedede içi para dolu çantayı alan gaspçılar otomobile binerek uzaklaşmaya çalıştı. Emekli polis ise otomobil ile uzaklaşan gaspçıların arkasından beylik tabancası ile 7-8 el ateş etti. Polisin takibine takılan gaspçıların otomobili Acıbadem Mahallesi'nde terk edip başka bir araca binerek kaçtıkları öğrenildi. Öte yandan gaspçılardan birinin yaralı olarak yakalandığı ve hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

Olayın yaşandığı yerde esnaf olan ve silah seslerini duyan İsmail Demir "Biz içeride çalışıyorduk. Burada yedi sekiz el ateş sesi duyduk. Dışarı baktık. Adam emekli polismiş galiba. Elinde para dolu bir çanta varmış. İki kişi almış götürmüş. O da arabaya doğru sıkmış. Kırmızı bir arabayla kaçmışlar. Bizim duyduğumuza göre 700 bin TL kadar. Yaralanan biri oldu mu bilmiyorum, ama bayağı sıktı arabaya doğru. Arabayı da galiba Acıbadem tarafında bırakmışlar bildiğim kadarıyla" ifadelerini kullandı.

İki gaspçının emekli polisi sokak ortasında gasp ettiği ve polisin de beylik tabancasıyla gaspçılara ateş açtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki gaspçı emekli polisi yere düşürerek para dolu çantayı alıp otomobile biniyor. Emekli polis de uzaklaşan otomobilin arkasından birkaç el ateş ediyor. - İSTANBUL

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Türk Lirası, Üsküdar, Emekli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Üsküdar'da emekli polis, 700 bin TL'sini çalan gaspçılara sokakta kurşun yağdırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üsküdar'da emekli polis, 700 bin TL'sini çalan gaspçılara sokakta kurşun yağdırdı - Son Dakika
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