ÜSKÜDAR'DA EMEKLİ POLİSİ GASBEDEN ŞÜPHELİLER YAKALANDI - Son Dakika
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ÜSKÜDAR'DA EMEKLİ POLİSİ GASBEDEN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

21.03.2022 15:41

ÜSKÜDAR'da kurye olarak çalışan emekli polis memuru Y.Y.(66)'i bıçak tehdit ederek yaklaşık 800 bin lira değerinde dövizi gasbettikten sonra kaçan 4 şüpheli, yakalandı.

ÜSKÜDAR'da kurye olarak çalışan emekli polis memuru Y.Y.(66)'i bıçak tehdit ederek yaklaşık 800 bin lira değerinde dövizi gasbettikten sonra kaçan 4 şüpheli, yakalandı. Şüphelilerden birinin olay sırasında emekli polis memurunun açtığı ateş sonucu yaralandığı ve arkadaşları tarafından bırakıldığı hastanede gözaltına alındığı belirtildi. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiler.

Üsküdar, Altunizade Metro durağı önünde 18 Mart'ta saat 12.15 sıralarında meydana gelen olayda, döviz bürosunda çalışan emekli polis memuru Y.Y., Kapalıçarşı'dan aldığı yaklaşık 800 bin lira değerinde dövizi işyerine getirirken, saldırıya uğradı. Emekli polisin yanına bir araçla yaklaşan şüpheliler bıçak tehdidi ile Y.Y.'nin içinde 800 bin lira değerinde döviz bulunan çantasını gasbetti. Çıkan arbede sırasında ateş açan emekli polis memuru bir şüpheliyi yaraladı. Şüpheliler yaralı arkadaşlarını da alarak olay yerinden kaçtı.

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada, kaçan şüphelilerin izi olay yerine geldikleri kiralık araç sayesinde belirlendi. Kiralık aracın izini süren dedektifler şüphelilerin kimliğini tespit ederken, yaralı şüpheli Zaza G.'nin arkadaşları tarafından bir hastanenin acil servisine bırakıldığını belirlendi. Şüpheli hemen gözaltına alındı. Sürdürülen operasyonda diğer şüpheliler, Gürcistan uyruklu Kaxa G.(43), Azerbaycan uyruklu Ali A.(26) ile Rufat A.(32) 'da yakalandı. Şüphelilerin kaldığı Küçükçekmece'de bulunan adreste yapılan aramada 520 bin 575 bin lira para ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliğinde işlemleri yapılan şüphelilerin irtibatlı oldukları tespit edilen Mumtozbegım A. ve Gunel A. adlı iki kadının da yakalandığı savcılık talimatıyla bilgi sahibi olarak ifadeleri alınıp sınır dışı edilmeleri için işlem başlatıldığı öğrenildi. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiler.

ÜSKÜDAR'DA EMEKLİ POLİSİ GASBEDEN ŞÜPHELİLER YAKALANDI
ÜSKÜDAR'DA EMEKLİ POLİSİ GASBEDEN ŞÜPHELİLER YAKALANDI
ÜSKÜDAR'DA EMEKLİ POLİSİ GASBEDEN ŞÜPHELİLER YAKALANDI
ÜSKÜDAR'DA EMEKLİ POLİSİ GASBEDEN ŞÜPHELİLER YAKALANDI
ÜSKÜDAR'DA EMEKLİ POLİSİ GASBEDEN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: ÜSKÜDAR'DA EMEKLİ POLİSİ GASBEDEN ŞÜPHELİLER YAKALANDI - Son Dakika
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