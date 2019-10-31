Son Dakika Haberleri: Üsküdar'da eski binada kısmi çökme
Son Dakika 3. Sayfa Üsküdar'da eski binada kısmi çökme

Üsküdar'da eski binada kısmi çökme

6 saat önce

Üsküdar'da eski binada kısmi çökmeİSTANBUL - Üsküdar'da yoğun yağış nedeniyle eski bir binada kısmi çökme meydana geldi.

Üsküdar'da eski binada kısmi çökme

İSTANBUL - Üsküdar'da yoğun yağış nedeniyle eski bir binada kısmi çökme meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Üsküdar'da eski bir binada, yoğun yağış nedeniyle kısmi çökme meydana geldi. Binanın çöken kısmı kaldırım ve sokak üzerine devrildi. Olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Binanın çöken kısmını yol üzerinden kaldırmak için itfaiyenin çalışması sürüyor.

Üsküdar'da eski binada kısmi çökme

Üsküdar, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 06:22 Kaynak: İHA
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