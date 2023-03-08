ÜSKÜDAR'DA ESKİ SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRÜP AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ - Son Dakika
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ÜSKÜDAR'DA ESKİ SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRÜP AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

09.03.2023 00:06

ÜSKÜDAR'da Mevlüt İçin, takip ettiği eski sevgilisi olduğu iddia edilen Miray Atmaca'yı evinin önünde öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

ÜSKÜDAR'da Mevlüt İçin, takip ettiği eski sevgilisi olduğu iddia edilen Miray Atmaca'yı evinin önünde öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Olay, dün, saat 19.00 sıralarında Acıbadem Mahallesi, Günal Sokak'ta bulunan bir site içerisinde meydana geldi. Mevlüt İçin(27) eski sevgilisi olduğu iddia edilen Miray Atmaca (27)'yı iş dönüşünde oturduğu siteye kadar takip etti. İçin evine girmek üzere olan Atmaca'ya ateş edip öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, her ikisinin de olay yerinde hayatlarını kaybettiklerini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından cenazeler Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA
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Acıbadem Mahallesi, İntihar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÜSKÜDAR'DA ESKİ SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRÜP AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: ÜSKÜDAR'DA ESKİ SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRÜP AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ - Son Dakika
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