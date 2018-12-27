Üsküdar'da Esrarengiz Tünel
38 dakika önce
- Üsküdar'da esrarengiz tünel Tünelin 400 metre uzunluğunda olduğu öğrenildi Tünel belediye ekiplerince kapatıldıİSTANBUL - Üsküdar Bahçelievler Mahallesi'nde önceki sabah işe gitmek için evinden çıkan bir vatandaşın aracının arka lastiğinin bir göçüğe saplanmasıyla bölgede tünel tespit edildi.
- Üsküdar
'da esrarengiz tünel
Tünelin 400 metre uzunluğunda olduğu öğrenildi
Tünel belediye ekiplerince kapatıldı
İSTANBUL - Üsküdar Bahçelievler Mahallesi
'nde önceki sabah işe gitmek için evinden çıkan bir vatandaşın aracının arka lastiğinin bir göçüğe saplanmasıyla bölgede tünel tespit edildi. 400 metre uzunluğundaki tüneli kimin kazdığı ekipler tarafından araştırılırken, tünel belediye ekiplerince kapatıldı.
Üsküdar Bahçelievler Mahallesi Miraç Sokak üzerinde önceki sabah işe gitmek için bindiği arabasının tekerleği göçüğe saplandı. Komşularının yardımıyla aracını kurtaran vatandaş, durumu yetkilileri bildirdi. Yapılan araştırmada göçüğün nedeninin bir tünel olduğu ortaya çıktı. Yetkililer hemen araştırma yaparken, tünel kapatıldı. Tünelin uzunluğunun 400 metre olduğu ve bir metre 20 cm uzunluğunda bir kişinin rahatlıkla tünele girebileceği belirtildi. Vatandaşlar; "Araba
düştü, Kaçak kanalizasyon hattı olduğu tespit edildi. Bir metre 20 cm uzunluğunda biri rahatlıkla girebilir" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:44 Kaynak: İHA
Üsküdar'da Esrarengiz Tünel
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