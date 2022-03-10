Üsküdar'da etkili olan kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı - Son Dakika
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Üsküdar'da etkili olan kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı

10.03.2022 10:04

Üsküdar'da etkili olan kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı -Üsküdar'da vatandaşlar kara hazırlıksız yakalandı İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı işlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Üsküdar'da etkili olan kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı

-Üsküdar'da vatandaşlar kara hazırlıksız yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı işlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışı sonrası şehrin bazı noktaları tamamen beyaza büründü. İşe gitmek için evlerinden çıkan bazı vatandaşlar kara hazırlıksız yakalandı. Kar yağışının etkili olduğu Üsküdar'da ise vatandaşlar yolda yürümekte zorluk çekerken otobüs duraklarının kalabalık olduğu görüldü.

"İlk defa böyle kar oldu"

İşe gitmeye çalışan Vahap Oflaz isimli bir vatandaş, "Ben işe gitmek için Yalova'ya geçecektim. Kar yağdığı zaman zorluk çekiyoruz. İstanbul'da acayip bir kar var. Lapa lapa kar yağıyor. Trafikte yoğunluklar oluştu. İnsanlar yolda yürüyemiyor, fırtına şeklinde ilk defa böyle oldu. Bir an bastırıyor, bir an açıyor. İstanbul şu an felç olmuş durumda, işe gitmek isteyenler zorluk çekiyor" diye konuştu.

Üsküdar'da etkili olan kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı
Üsküdar'da etkili olan kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı
Üsküdar'da etkili olan kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Üsküdar, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Üsküdar'da etkili olan kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üsküdar'da etkili olan kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı - Son Dakika
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