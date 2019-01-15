Son Dakika Haberleri: Üsküdar'da Ev Yangını

Üsküdar'da Ev Yangını

1 saat önce

Üsküdar'da tek katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Üsküdar'da tek katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Validei Atik Mahallesi Abacıdede Sokak'ta bulunan tek katlı bir evde, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 acil servis ekibi sevk edildi.

Ekipler yangına müdahale ederken, yanan evde bulunan ve dumandan etkilenen 2 çocuk, sağlık ekiplerine teslim edildi.

İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürülen yangın, evde maddi hasara sebep oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:44 Kaynak: AA

İtfaiye, Üsküdar, Güncel
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