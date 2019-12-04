Son Dakika Haberleri: Üsküdar'da "evden hırsızlık" şüphelisi yakalandı
Son Dakika Güncel Üsküdar'da 'evden hırsızlık' şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Üsküdar'da "evden hırsızlık" şüphelisi yakalandı

6 saat önce

Üsküdar'da bir evdeki kasadan 30 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınmasına ilişkin yaşı küçük bir şüpheli yakalandı.

Üsküdar'da

Üsküdar'da bir evdeki kasadan 30 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınmasına ilişkin yaşı küçük bir şüpheli yakalandı.

Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, 18 Kasım'da Cumhuriyet Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Yapılan incelemede yaşı küçük şüpheli N.S'nin Kadıköy Acıbadem Mahallesi'nde bir evdeki kasadan 30 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınması olayına karışan şüphelilerden biri olduğu belirledi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerin sevk edildiği adliyeden serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Mahallesi, Üsküdar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öğretim görevlisi koca, gece yarısı evin dışına çağırdığı eşini bıçaklayarak öldürdü
Kasım'da Türkiye'nin en sıcak yeri Adana oldu ÖĞRETİM GÖREVLİSİ EŞİNİ 17 KEZ BIÇAKLADI Yetkisiz çakar kullanımını yasaklayan düzenleme kapsamında 928 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 19:26:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üsküdar'da "evden hırsızlık" şüphelisi yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]