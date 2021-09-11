Üsküdar'da evden hırsızlık yapan bir kişi tutuklandı - Son Dakika

Üsküdar'da evden hırsızlık yaptığı tespit edilen Rabia Y. (19) tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Acıbadem Mahallesi'nde meydana gelen "evden hırsızlık" konusuyla ilgili çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında hırsızlık yaptığı tespit edilen Rabia Y. gözaltına alındı. Şüphelinin 1 suç kaydı olduğu belirlendi.
Şüpheli Rabia Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Genç Sokak'taki ikametten 1 tektaş yüzük, 1 beştaş yüzük, 2 pırlanta bileklik, 3 pırlanta küpe, 1 zümrüt kolye, 2 pırlanta kolye, 2 çeyrek altın, 1 gram altın, 1 çengelli altın, 7 altın zincir, 2 alyans yüzük, 1 elmas küpe, 1 elmas yüzük, 5 erkek kol saatinin çalındığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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