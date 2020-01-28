Üsküdar'da evinde silahla yaralanan polis hayatını kaybetti - Son Dakika
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Üsküdar'da evinde silahla yaralanan polis hayatını kaybetti

7 saat önce

Üsküdar'da silahının kazara ateş alması sonucu meslektaşının ölümüne neden olduğu öne sürülen polis memuru gözaltına alındı.

Üsküdar'da evinde silahla yaralanan polis hayatını kaybetti, System.String[]

Üsküdar'da silahının kazara ateş alması sonucu meslektaşının ölümüne neden olduğu öne sürülen polis memuru gözaltına alındı.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru M.Y, emniyet güçlerini telefonla arayarak, Üsküdar'da oturduğu evi paylaştığı aynı şubede görevli meslektaşı H.B'nin başından vurulduğunu bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, H.B'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polis, olay sırasında evde bulunan diğer polis memuru C.M'yi gözaltına aldı.

Şüpheli polis memuru Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülürken, olayın polis memurlarının birbirlerinin silahlarına baktıkları sırada C.M'nin tabancasının kazara ateş alması sonucu meydana geldiği öne sürüldü.

Üsküdar, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:12 Kaynak: AA
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