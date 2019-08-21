Son Dakika Haberleri: Üsküdar'da faciadan dönülen anlar kamerada
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Üsküdar'da faciadan dönülen anlar kamerada

39 dakika önce

Üsküdar'da park halinde bulunan otobüsün aniden freni boşaldı.

Üsküdar'da park halinde bulunan otobüsün aniden freni boşaldı. Otobüs üç aracı altına alırken, faciadan dönülen anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay Üsküdar Burhaniye Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Park halindeki otobüs bilinmeyen bir nedenden dolayı hareket etti. Üç aracı altına alan otobüs direğe çarparak durabildi. Faciadan dönülen anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde park halindeki otobüs birden hareket ediyor. Otobüs hızlanarak araçlara çarpıyor.
(Halit Arslan/İHA)
Burhaniye, Üsküdar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:30 Kaynak: İHA
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